Corona-Infektionen in Staatskanzlei - Auch Ramelow getestet

Als wären Thüringens Kehrtwenden der vergangenen Tage um das Mitziehen bei den Beschlüssen von Bund und Ländern nicht schon aufwühlend genug, verkündete Ministerpräsident Bodo Ramelow Donnerstagabend per Twitter, dass es in der Staatskanzlei einige Corona-Infektionen gegeben habe. Nun musste auch er sich einem Test unterziehen. Im sozialen Netzwerk veröffentlichte er dann sein negatives Testergebnis.

Da es in der Staatskanzlei einige Infektionen gegeben hat, habe ich mich heute, auch zur Absicherung meiner direkten MitarbeiterInnen, Testen lassen. Bleibt vorsichtig und vor allem gesund! pic.twitter.com/NIHt2ajARO — Bodo Ramelow (@bodoramelow) October 29, 2020

Welche Auswirkungen die Infektionen auf die Arbeit in der Staatskanzlei haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Donnerstagabend hatte die Landesregierung ihren Antrag auf eine Landtagssondersitzung vor Beginn des Teil-Lockdowns am 2. November zurückgezogen. Nun ist vorerst vorgesehen, dass in der von der CDU-Fraktion beantragten Sondersitzung am 3. November eine Regierungserklärung von Ramelow erwartet wird.

