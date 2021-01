Erfurt Das Kabinett will sich in am Sonntag mit dem Thema befassen. Entscheidendes Kriterium müsse laut Lehrergewerkschaft wieder die Systemrelevanz der elterlichen Berufe sein.

Offene Notbetreuung an Schulen und Kindergärten in der Kritik

In der Diskussion um die Notbetreuung in Schulen und Kindergärten spricht sich die Lehrergewerkschaft GEW für eine Begrenzung des Zugangs aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Das entscheidende Kriterium müsse die Systemrelevanz der elterlichen Berufe sein. Kindergärten und Grundschulen sollten nicht weitgehend im Vollbetrieb fahren, denn genau dies sei durch eine zu weiche Festlegung der Notbetreuung geschehen. Aus der CDU und der SPD waren Befürchtungen laut geworden, dass die Notbetreuung von Montag, 4. Januar, an überrannt werde, weil das Bildungsministerium auf eine Priorisierung wie beim Lockdown im Frühjahr verzichtet hatte.

Eine möglichst große Öffnung der Notbetreuung sei zwar nach wie vor wichtig, erklärt die Landeselternsprecherin für Grundschulen, Claudia Koch. Allerdings dürften Schulen nicht darüber entscheiden müssen, wenn die Kapazitäten an die Grenzen kommen. Eine Priorisierung halte sie daher für sinnvoll, aber die müsse dann auch für alle Beteiligten nachvollziehbar sein. Klare Ansagen kommen unterdessen auch aus dem Pflegebereich. Nicole Scheffel etwa, Pflegedirektorin im Hufeland-Klinikum Weimar, spricht sich für eine Beschränkung der Notbetreuung auf systemrelevante Berufe aus, damit die Ressourcen für die Absicherung der Arbeit in lebenswichtigen Bereichen wie wie Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern gebündelt werden können. Das derzeitige System der Notbetreuung schaffe das nicht, meint Scheffel.

Um zum Beispiel die Kernarbeitszeit in einer Klinik für die Mitarbeiter mit Kindern abzudecken, müsse es von 6 bis 17 Uhr eine Notbetreuung geben, rechnet sie vor. Wenn in dieser Zeit Personal in Größenordnungen ausfällt, weil Eltern keine Betreuungsmöglichkeit finden, gefährde das den Klinikbetrieb. Laut Regierungssprecher Falk Neubert will das Kabinett das Thema Notbetreuung auf einer Sondersitzung am Sonntag besprechen.