Protestaktionen gegen geplante Werksschließung von RTS in Sömmerda

Die RTS Elektronik Systeme GmbH - ein Tochterunternehmen der Media-Saturn-Holding - will ihren Standort Sömmerda zum Jahresende schließen. Gegen diese Pläne organisieren die rund 150 Beschäftigten im Thüringer Werk, das sich auf Reparaturen und Dienstleistungen für technische Geräte spezialisiert hat, aktuell den Widerstand. So gab es jetzt eine Protestaktion vor dem Werktor, anlässlich des Besuches eines Vorstandsmitgliedes von Media-Saturn im Thüringer Werk.

Lautstarker Protest mit Holzquirlen und Kochtöpfen

"Die Mitarbeiter haben Finanzvorstand Daniel Bossert mit Transparenten empfangen, auf denen sie ihre Forderung nach einer Zukunft für den Standort und die Arbeitsplätze kundtaten", berichtet Kirsten Joachim Breuer von der IG Metall Erfurt. Statt Trillerpfeifen, die in Corona-Zeiten nicht nutzbar seien, habe man mit Holzquirlen und Kochtöpfen für eine lautstarke Unterstützung des Protestes gesorgt.

Im Wettbewerb mit großen US-Konzernen wolle Media-Saturn mit kurzen Liefer- und Servicezeiten punkten, so Breuer. Dies gelinge aber nur, wenn man die Standorte in der Nähe der Kunden erhalte. Das habe man auch dem angereisten Vorstandsmitglied so erläutert. Die Dienstleistungen der Beschäftigten in Sömmerda seien gefragt, daher gebe es keine Notwendigkeit, den Standort aufzugeben, so die einhellige Meinung der Betriebsräte und der Gewerkschaft.

Thüringens Wirtschaftsminister lädt zum Dialog

Breuer kündigte weitere Gespräche über die Zukunft des Thüringer Standortes an. So soll noch in dieser Woche zwischen Betriebsräten, Gewerkschaft und der Arbeitgeberseite erneut verhandelt werden.

Zudem wird am Arbeitsgericht Erfurt auch in dieser Woche über die Anträge der Arbeitnehmervertretungen auf einstweilige Verfügungen gegen den Arbeitgeber entschieden. Mit der einseitigen Aufkündigung von Serviceverträgen mit Kunden habe der Arbeitgeber gegen die Mitbestimmung verstoßen, erklärte Breuer die Anträge.

Es gehe jetzt vor allem darum, Kündigungen zu vermeiden, so der Gewerkschafter. Er verwies auch auf die Staatshilfen, die der Konzern in der Corona-Krise erhalten habe.

Überrascht über die Stilllegungspläne für Sömmerda zeigt sich auch Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). In einem Brief an den Vorstand lädt der Minister zu einem Dialog über die Zukunft des Werkes ein.

