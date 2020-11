Ab dem nächsten Jahr sollen auch in Thüringen Schutzmaßnahmen vor dem radioaktiven Gas Radon ergriffen werden. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen. Basis dafür sind Informationen des Bundesamtes für Strahlenschutzes.

Was ist Radon?

Das Gas entsteht als Zwischenprodukt im Boden, wenn Uran zerfällt. Es ist geruch- und geschmacklos, unsichtbar – und radioaktiv. Es ist nahezu überall vorhanden, kommt aber – abhängig von der Region – in unterschiedlicher Konzentration vor. Besonders in Mittelgebirgen und in anderen Gegenden, in denen es tektonische Verschiebungen oder Bergbau gab, ist die Belastung deutlich höher.

Warum ist es gefährlich?

Radon hat eine Halbwertszeit von knapp vier Tagen und zerfällt währenddessen in die Isotope Polonium, Wismut und Blei, die, bevor sie wiederum zerfallen, Alphastrahlen aussenden. Werden sie mit der Luft eingeatmet, können diese Strahlen das Lungengewebe schädigen und Krebs auslösen. Rund fünf Prozent aller Todesfälle durch Lungenkrebs in der deutschen Bevölkerung werden in Studien Radon zugeschrieben werden. Studien habe einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Radon-Konzentration in der Luft und der Erkrankungsrate nachgewiesen.

Wo ist die Gefahr am höchsten?

Im Freien ist die Belastung äußerst gering, weil sich hier das Gast selbst in besonders betroffenen Regionen schnell verteilt. Dringt das Gas aber durch poröse Baumaterialien in Innenräume ein, kann es sich dort rasch anreichern. Eine Konzentration von mehr als 100 Becquerel pro Kubikmeter gilt als gefährlich. Im Strahlenschutzgesetz und der zugehörigen Verordnung hat der Bund vorerst einen Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter festgesetzt.

Radon-Konzentration im Boden. Foto: Andreas Wetzel

Was ist dann zu tun?

Laut den Vorgaben des Bundes muss das Land bis Ende des Jahres sogenannte Radon-Vorsorgegebiete ausgewiesen haben. In Thüringen wird es sich hier nach Informationen dieser Zeitung vor allem um Kommunen im Thüringer Wald und im Schiefergebirge sowie in der vormaligen Wismut-Region um Ronneburg handeln. Öffentliche Institutionen und Unternehmen müssen Messungen durchführen und im Bedarfsfall den Keller- und Erdgeschossbereich zum Beispiel mit Folien abdichten. Privatleute sind verpflichtet, bei Neubauten vorzusorgen. Die radonhaltige Bodenluft kann zudem unter oder neben dem Gebäude abgesaugt werden, alternativ sind Lüftungsanlagen einzubauen.

Wie kann man Radon messen?

Relativ einfach lässt sich die Konzentration in der Raumluft mit passiven Radon-Detektoren von bis zu zwölf Monaten messen. Sie werden auf Anfrage von Laboren zur Verfügung gestellt und ausgewertet, einzelne Messungen kosten zwischen 30 und 50 Euro. Im Handel sind gute Messgeräte ab etwa 160 Euro zu erwerben.

Wo wird weitergeholfen?

Besonders hilfreich sind die Seiten des Bundesamtes für Strahlenschutz unter www.bfs.de. Das Thüringer Landesumweltamt hat eine Hotline unter 0361-573 94 39 43 eingerichtet. Emails können an radon-info@tlubn.thueringen.de geschrieben werden.

