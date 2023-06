Festnahme bei Reichsbürger-Treffen in Thüringen

Leinefelde-Worbis. Die Polizei war bereits am Freitag für engmaschige Kontrollen vor Ort. Die Ordnungsbehörde habe die Veranstaltung unter strengen Auflagen genehmigt.

Die Polizei hat am Samstag weiter ein Treffen der sogenannten Reichsbürger-Szene im thüringischen Eichsfeld im Blick gehabt. Bislang sei es dort aber zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. Die Teilnehmerzahl liege bei etwa 150.

Am Freitag war eine Teilnehmerin kurzzeitig festgenommen worden. Gegen die Frau habe es zwei offene Haftbefehle gegeben. Allerdings habe sie das Bußgeld bezahlt und sei so direkt wieder frei gekommen, sagte der Polizeisprecher. Nach früheren Angaben aus Sicherheitskreisen richteten sich die Haftbefehle gegen zwei Menschen.

Nach dpa-Informationen findet das Treffen auf dem Gelände eines Pferdehofes nahe der Stadt Leinefelde-Worbis statt. Einem bei Telegram verbreiteten Veranstaltungsprogramm zufolge sollten auch bekannte Rechtsextremisten Vorträge halten.

Die Polizei war bereits am Anreisetag am Freitag für engmaschige Kontrollen vor Ort. Die Ordnungsbehörde habe die Veranstaltung unter strengen Auflagen in enger Absprache mit der Polizei genehmigt.

Rund 1000 Reichsbürger-Anhänger in Thüringen

Als Reichsbürger werden Menschen bezeichnet, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen. Sie lehnen unter anderem die demokratische Ordnung in Deutschland ab. Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht von rund 23.000 Menschen aus, die dieser Szene angehören. Allein in Thüringen sollen es mehr als 1000 sein.

Bereits vergangenes Jahr gab es in Thüringen einen sogenannten Zukunftskongress der Reichsbürger-Szene, damals in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land). Im Dezember 2022 waren die Bundesanwaltschaft und die Polizei mit Großrazzien im ganzen Bundesgebiet gegen Reichsbürger vorgegangen, die einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Verbindungen gab es auch nach Thüringen.

