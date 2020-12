Der Thüringer Landtag stimmt am Montag über den Haushalt 2021 ab (Symbolbild).

Erfurt. Der Haushalt, den der Thüringer Landtag am heutigen Montag für 2021 verabschieden will, sieht die höchsten je geplanten Ausgaben Landes für ein Jahr vor. Das hat aber nur bedingt mit Corona zu tun.

Rekordetat und Milliardenschulden: Landtag will Haushalt 2021 verabschieden

Der Haushalt für das Jahr 2021, den der Landtag heute verabschieden will, wird ein Rekordetat. Knapp 12 Milliarden Euro: So hohe Ausgaben hat Thüringen noch nie für ein Jahr eingeplant. Im Vergleich zu dem, was das Land im vergangenen Jahr real ausgab, ist dies ein Zuwachs von 1,5 Milliarden Euro.