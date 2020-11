Schärfere Maskenpflicht geplant: Auch im Freien und für Betriebe

Erfurt. An diesem Mittwoch fällt die Entscheidung: Laut einer Beschlussvorlage soll es eine strengere Maskenpflicht geben. So ist ein Mund-Nasen-Schutz auch im Freien und für Betriebe geplant.

Die Maskenpflicht soll ab Dezember verschärft werden. Laut den Plänen der Ministerpräsidenten wird sie in allen geschlossenen Räumen gelten, „die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich“ seien. Darüber hinaus soll ein Mund-Nasen-Bedeckung „an allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten“ getragen werden. Dasselbe gelte in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, „wo sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend“ aufhielten, heißt es der Beschlussvorlage, die dieser Zeitung vorliegt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog .