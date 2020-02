So reagiert die Thüringer Politik auf den rechten Terror von Hanau

Die Thüringer Politik hat bestürzt und fassungslos auf den rassistischen Anschlag im hessischen Hanau reagiert. „Unsere Trauer und unser Mitgefühl gelten den Angehörigen der Opfer“, heißt es. Ein 43-jähriger Deutscher hatte rassistisch motiviert in der Stadt im Main-Kinzig-Kreis neun Menschen erschossen. Anschließend fand die Polizei ihn und seine 72 Jahre alte Mutter tot in seiner Wohnung.

Sollte sich der rassistische Tatverdacht bestätigen, dann „ist das nach dem Mord an Walter Lübcke und dem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge von Halle bereits der dritte rechte Terroranschlag“ innerhalb eines Jahres, erklärte Dorothea Marx, Innenpolitikerin der Thüringer SPD. Auch Madeleine Henfling (Grüne) verwies auf diesen Zusammenhang. Die Täter seien angestachelt von einem immer weiter um sich greifenden rassistischen und menschenverachtenden Diskurs. „Erst am Montag hielt der Faschist Höcke in Dresden wieder eine Rede, die zu Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen ihn führte“, sagte sie.

Eine konsequente Ächtung rechter und rassistischer Hetze sowie ein zügiges Entwaffnen aller Personen, bei denen Anhaltspunkte für rassistische, antisemitische und neonazistische Hintergründe vorliegen, forderten die Thüringer Linke-Politikerinnen Martina Renner und Katharina König-Preuss. AfD-Fraktionschef Björn Höcke fragte: „Was sind das für Menschen, die so etwas tun?“ Er zeigte sich fassungslos. „Wir trauern mit den Hinterbliebenen“, hieß es in einer Erklärung.

Zutiefst besorgt auf den zunehmenden rechten Terror und Rassismus in Deutschland reagierte Mohammand Suleman Malik von der Thüringer Ahmadiyya-Gemeinde. Die muslimische Glaubensgemeinschaft verurteile die feigen Anschläge aufs Schärfste. Laut Innenministerium besteht für Thüringen weiter eine abstrakte Gefahr, aber es gebe keine konkreten Hinweise auf Anschläge. Nach Angaben der Landespolizeidirektion sind bisher keine Bezüge des mutmaßlichen Täters nach Thüringen bekannt.

Am Abend gab es in Thüringen mehrere Mahnwachen, zum Beispiel in Erfurt und Ilmenau.

