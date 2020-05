Bundeswehrsoldaten haben am Donnerstag in einer Seniorenresidenz in Weida von allen Bewohnern und Mitarbeitern Abstriche genommen. In Seniorenheimen des Landkreises Greiz wird wegen erhöhter Infektionszahlen in einigen Einrichtungen im regelmäßigen Rhythmus komplett durchgetestet. Der Landkreis Greiz zählt derzeit bundesweit zu den Kreisen mit den höchsten Zahlen positiver Coronatests je 100.000 Einwohner.