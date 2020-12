Statt Björn: AfD lädt in Nordrhein-Westfalen zu Veranstaltung mit „Bernd Höcke“ ein

Kuriose Verwechslung bei der AfD in Nordrhein-Westfalen: Sie lud am Mittwoch Journalisten zu einer Veranstaltung mit „Herrn Bernd Höcke“ am 5. Dezember in Höxter ein. Thüringens umstrittener AfD-Chef, der eigentlich Björn mit Vornamen heißt, wird in der ZDF-Satiresendung „heute-show“ seit Jahren nur „Bernd“ genannt.

„Interessant. AfD NRW lädt ein zu einer Veranstaltung mit einem gewissen Bernd #Höcke. Das ist dann wohl der Durchbruch“, twitterte das ZDF-Landesstudio NRW und postete einen Screenshot der Einladung. Die NRW-AfD bestätigte die Echtheit der Einladung. Wie es zu dem Lapsus kam, blieb zunächst unklar.

Interessant. AfD NRW lädt ein zu einer Veranstaltung mit einem gewissen Bernd #Höcke. Das ist dann wohl der Durchbruch @heuteshow pic.twitter.com/btGJBLpAW6 — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) December 2, 2020

