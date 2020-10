TA Polit-Talk „Am Anger“: Wie es mit der Schule in Corona-Zeiten weitergeht

So viel Normalität wie möglich: Unter dieser Prämisse startete Ende August das Schuljahr im Zeichen von Corona. Inzwischen steigen die Fallzahlen. Was kommt, kann niemand vorhersehen.

Wie ist Schule darauf vorbereitet, was hat sie aus den vergangenen Monaten gelernt und welche Konsequenzen sind auf lange Sicht nötig? Fragen, über die im aktuellen „Talk am Anger“ von Thüringer Allgemeine und Salve TV diskutiert werden. Gäste im Studio: Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Thüringen, Kathrin Vitzthum und Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Moderiert wird die Runde von TA-Chefredakteur Jan Hollitzer und Klaus-Dieter Böhm von Salve TV.

Die Sendung in voller Länge:

Salve Talk Am Anger Schule in Corona Zeiten

Ampelsystem bleibt bestehen

Die Herbstferien verschaffen den Schulen zumindest eine Verschnaufpause, wird sie auch für Vorbereitungen auf alle möglichen Szenarien genutzt? Die erste Frage geht an den Minister, der mit Blick auf das Ampelsystem sagt: Wir sind vorbereitet. An diesem System werde man auch nach den Herbstferien daran festhalten. Möglicherweise etwas schärfer, doch momentan sehe er noch keine Veranlassung.

Hessen stellt zehn Millionen Euro für Luftfilter in Aussicht – ob das auch für Thüringen eine Option ist, will Jan Hollitzer wissen. Der Bildungsminister verweist auf die Empfehlungen des Bundesumweltamtes, Lüften im 20-Minuten-Takt bringe schon viel und Klassenzimmer würden dadurch nicht zu Kältekammern. Der Effekt von Luftfiltern, sei noch nicht abschließend geklärt, und im Freistaat seien dafür bislang keine Mittel geplant.

Option halbierter Klassen in Thüringen illusorisch

Zur Kältekammer werden Klassenräume durch das ständige Lüften vielleicht nicht, wirft Kathrin Vitzthum ein, allerdings komme erst jetzt die kalte Zeit, die Belastung werde zunehmen. Was für den Gesundheitsschutz getan werden kann, müsse auch getan werden.

Moderator Klaus-Dieter Böhm wirft die Option halbierter Klassen in die Runde. Wäre das nicht auch pädagogisch sinnvoll? Ohne Zweifel, bemerkt Kathrin Vitzthum, aber völlig illusorisch angesichts der Personallage in den Lehrerzimmern. Das bringt die Runde schnell auf Fragen. die auch vor der Pandemie anstanden, aber mit ihr drängender geworden sind: Lehrernachwuchs, Digitalisierung, neue Lernkonzepte. Minister Holter erinnert daran, dass jedes Jahr etwa 900 Pädagogen planmäßig in den Ruhestand gehen, bis 2030 müssten 8000 neue Lehrer eingestellt werden, mindestens. Um mehr junge Menschen für den Beruf zu begeistern, brauche es mehr Wertschätzung und man müsse viel früher an potenzielle Lehramtsstudenten herantreten. Die GEW-Chefin sieht das nicht anders. Das Klischee, Lehrer hätten vormittags recht und nachmittags frei zeige: Das Berufsbild in der Öffentlichkeit sei oft sehr schief, Korrekturen von Arbeiten und Unterrichtsvorbereitungen würden unterschätzt. Tatsächlich kommen Lehrer auf eine wöchentliche Arbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden.

Für den großen Lehrermangel in naturwissenschaftlichen Fächern machten die vier Diskutanten noch eine spezifische Ursache aus: das Studium. Wer zum Beispiel Chemielehrer werden will, muss ein vollständiges Chemie-Studium stemmen, weil es kein eigenständiges Curriculum für Chemie-Lehrer an den Universitäten gibt. Das überfordere viele und führe auch zu Studienabbrüchen.

Schulcloud: Instrument mit viel Potenzial, aber noch nicht ausgereift

Eine weitere Großbaustelle: Die Digitalisierung. Corona habe Druck gemacht, resümiert der Bildungsminister, mittlerweile seien zum Beispiel inzwischen etwa 700 Schulen bei der Thüringer Schulcloud angemeldet, das sind etwa zwei Drittel der Schulen im Freistaat. Jetzt müsse man verstärkt über Inhalte diskutieren. Auch Kathrin Vitzthum sieht in der Schulcloud ein Instrument mit viel Potenzial, das auch Lehrer für den fachlichen Austausch nutzen können. Allerdings fällt ihr Urteil über die Realität nüchtern aus. 700 Schulen seien eine gute Zahl, doch auch wenn nie alle Schulen gleichzeitig auf dem Portal unterwegs sind, breche das System oft zusammen.

Zum Schluss noch ein Ausblick auf den Schulstart nach den Herbstferien. In keinem anderen Arbeitsbereich, bemerkt Moderator Jan Hollitzer, sind so viele Menschen in einem Raum, ohne Schutzmasken und ohne Sicherheitsabstand. Wie sehen das mittlerweile die Lehrer? Die sind in erster Linie froh, dass Schule weitergeht, stellt Gewerkschafterin Vitzthum klar. Die Zahl der Lehrer, die wegen Risiken nicht vor einer Klasse stehen, sei sehr überschaubar, weil sie trotzdem unterrichten. Aber sie wünschten sich Schutzmaßnahmen und es gebe auch Lehrer, die mit Angst zur Schule gehen. Auf der einen Seite werden die Schüler auf Sicherheitsabstand und das Maskentragen eingeschworen, aber ausgerechnet in der Schule gelte das nicht. Für Kathrin Vitzthum ist dieser Widerspruch auch ein pädagogisches Problem.