Thüringen streitet mit anderen Bundesländern um Sommerferien

Schluss mit den Alleingängen: Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) erwartet von allen Bundesländern, „Egoismen in der Bildungspolitik zurückzustellen“. Anlass für diese Äußerung ist nicht nur der Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat, sondern auch der sich zuspitzende Streit um die Neuordnung der Sommerferien.

Nachdem Bayerns Ministerpräsident jüngst erklärt hatte, sein Bundesland wolle sich nicht an einer Neuregelung beteiligen und beim letzten Sommerferientermin bleiben, drohte Hamburgs Bildungssenator mit einem Ende der Absprachen. Der Debatte vorausgegangenen war nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums ein Antrag Berlins, das derzeitige Verfahren zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern. Es sollte nicht nur gewährleistet sein, dass bei rollierenden Ferienzeiten die jährlichen Verschiebungen für jedes Land möglichst gering ausfallen, um gleichlange Schuljahre zu haben. Geprüft werden sollte zudem, ob alle Länder – auch Bayern und Baden-Württemberg – in das rollierende Verfahren einbezogen werden oder ob es zugunsten von festen Sommerferienterminen für alle Länder abgelöst wird. Auch sollte der frühestmögliche Ferienbeginn der 1. Juli und nicht schon Mitte Juni sein. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte daraufhin am 17. Oktober eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Thüringens Bildungsminister hält es für „richtig“, dass die langfristige Planung der Sommerferien für die Jahre ab 2025 geprüft wird. Aus seiner Sicht hat sich aber „die einvernehmliche Abstimmung der versetzten Zeiten bewährt“. Anstelle von Alleingängen in der Bildungspolitik bräuchten die Schulen „mehr Zusammenarbeit und nicht weniger“.

Bayern und Baden-Württemberg starten traditionell als letzte in die Ferien, was mit den zweiwöchigen Pfingstferien in beiden Ländern begründet wird. Die anderen 14 Bundesländer sind in vier Gruppen eingeteilt, die zeitlich versetzt in die Ferien gehen. Derzeit umfasst der sogenannte Ferienkorridor 85 Tage, die Tourismusbranche wünscht sich aber mindestens 90 Tage.