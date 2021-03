Thüringen will corona-bedingte Kontaktbeschränkungen an Ostern lockern

Erfurt Das soll von Karfreitag bis Ostermontag trotz Spitzen-Inzidenzwert im Land möglich sein.

Trotz seiner bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz will Thüringen an Ostern die bisher strengen Kontaktbeschränkungen kurzzeitig etwas lockern. In der Zeit von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag sollen sich zwei Haushalte und maximal fünf Personen treffen dürfen, wie aus einem ersten Entwurf zur geplanten neuen Corona-Verordnung hervorgeht, den Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Freitag im Thüringer Landtag vorstellte. Kinder bis 14 Jahren sollen wie bisher auch schon nicht mitzählen.

Man habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Werner in einer gemeinsamen Sitzung des Bildungs- und des Gesundheitsausschusses. Denn es bestehe die Gefahr, dass dies das Signal sende, dass Kontakte nicht weiter reduziert werden müssten. Ostern sei aber eines der wichtigen Feste im Jahr, daher wollte man diese vorsichtige Lockerung ermöglichen.

An dem Verordnungsentwurf sind noch Änderungen möglich.

Thüringen hatte mit Stand vom Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 221 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.