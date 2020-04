Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer CDU fordert Transport von Kindern zur Notbetreuung sicherzustellen

Die CDU-Landtagsfraktion hat die Landkreise und kreisfreien Städte aufgefordert, den Transport von Schul- und Kindergartenkindern in Notbetreuung lückenlos sicherzustellen. Die Fraktion habe Hilferufe von Ärzten und Pflegekräften erhalten. Wegen des ausgedünnten Nahverkehrs könnten die Kinder kaum noch mit Bussen in die betreuenden Einrichtungen fahren, erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Malsch am Montag. Notfalls müssten die für den Schülertransport zuständigen Kommunen die Beförderung in Kleinbussen oder Taxis sicherstellen, verlangte er.

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind in Thüringen derzeit Schulen und Kindergärten geschlossen. Aus Sicht des Bildungsministeriums handelt es sich nicht um ein flächendeckendes Problem, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. In manchen Schulen müssten nur ein bis zwei Schüler betreut werden. In Einzelfällen, in denen es zu Transportproblemen komme, müssten die Landkreise und kreisfreien Städte als Schulträger eine andere Lösung finden. In den Schulen waren laut Ministerium vor Beginn der Osterferien ein Prozent der Schüler und fünf Prozent der Kindergartenkinder in Notbetreuung.

Betreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen können neben Ärzten und Pflegekräften auch Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Katastrophenschutzes sowie Beschäftigte in der sogenannten kritischen Infrastruktur, zu der unter anderem Wasserversorger, die Lebensmittelgrundversorgung und die Telekommunikation gehört.