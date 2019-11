Dem Vorstand des neuen Thüringer Landtags sollen künftig fünf und nicht mehr nur zwei Vizepräsidenten angehören. Darauf haben sich nach Informationen dieser Zeitung die Fraktionsspitzen von Linken, CDU, SPD, Grünen und FDP geeinigt. Die AfD war zu dem Treffen nicht eingeladen.

Bislang sieht die Geschäftsordnung des Landtags einen Präsidenten und lediglich zwei Stellvertreter vor. Danach würde die Linke als stärkste Kraft den Chefposten, AfD und CDU die Vizepositionen besetzen. Die kleineren Fraktionen von SPD, Grünen und FDP gingen leer aus.

Damit durch die weiteren drei Vizeposten keine Mehrkosten entstehen, soll die Zusatzentschädigung eingedampft werden. Dafür müsste der im Abgeordnetengesetz zusätzlich zur Grunddiät von 5802 Euro verankerte Zuschlag für Vizepräsidenten in Höhe von 70 Prozent reduziert werden. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass es um Versorgungsposten gehe, hieß es. Vielmehr solle die Vielfalt des Landtags abgebildet werden.

Als mögliche Kandidaten sind Beate Meißner (CDU), Stefan Möller (AfD), Dorothea Marx (SPD), Madeleine Henfling (Grüne) und Dirk Bergner (FDP) im Gespräch. Rot-Rot-Grün hat indes bereits signalisiert, keinen AfD-Kandidaten als Vizepräsident wählen zu wollen.

Die Linke will bei ihrer Fraktionssitzung am Mittwoch Landwirtschaftsministerin Birgit Keller als Präsidentin nominieren.

Herzberg soll Bürgerbeauftragter bleiben

Um nicht die Geschäftsordnung ändern zu müssen, haben sich die Fraktionsführungen darauf verständigt, lediglich eine Abweichung von der gängigen Praxis zu beschließen. Das ist mit einer Zweidrittelmehrheit möglich und wurde bereits vor zehn Jahren praktiziert, damit FDP und Grüne Vizeposten bekamen. In der vergangenen Wahlperiode hatte Rot-Rot-Grün auf eine solche Initiative verzichtet, um einen Landtagsvize von der AfD zu verhindern.

Eine weitere Personalie wurde während der Zusammenkunft am Dienstagnachmittag abgeräumt und darf als ausgestreckte Hand von Rot-Rot-Grün in Richtung Union gewertet werden: Der Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg (CDU) soll während der konstituierenden Landtagssitzung am 26. November für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt werden.