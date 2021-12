Thüringer SPD-Politiker Carsten Schneider wird neuer Ostbeauftragter

Erfurt/Berlin. Der gebürtige Erfurter Carsten Schneider (SPD) soll Ostbeauftragter der künftigen Ampel-Regierung werden. Dafür gibt er einen mächtigen Posten in der SPD-Bundestagsfraktion auf. Ihm nachfolgen soll eine Frau.

Seit 1998 sitzt er im Bundestag, in den er damals in Erfurt als jüngster Bundestagsabgeordneter gewählt worden war. Er stieg dort langsam, aber stetig auf, vom haushaltspolitischen Sprecher über den Fraktionsvizechef, bis er 2017 zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt wurde, also zur Nummer 2 der SPD im Bundestag.

Nun, mit 45 Jahren, in dem Moment, in dem seine Partei so viele Regierungsposten wie lange nicht mehr zu besetzen hat, sollte er ins Bundeskabinett aufsteigen. So hatten es die östlichen Landesverbände gefordert und so erwarteten es viele in der Partei.

Als Rest übrig geblieben

Stattdessen muss Carsten Schneider froh sein, dass er das wird, was er eigentlich nie werden wollte: Der für den Osten zuständige Parlamentarische Staatssekretär. Dass er sich, weil er erstmals seit 2002 wieder im Kanzleramt angesiedelt ist, Staatsminister nennen darf, ändert an diesem Befund erst einmal wenig.

Am Wochenende erging es Schneider wie der grünen Noch-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt eine gute Woche zuvor: In der personalpolitischen Mathematikaufgabe, in der immer mehr Quoten zu beachten sind, blieb er zum Schluss als Rest übrig.

Die Quotenlogik dominierte

Sogar Parlamentarischer Geschäftsführer konnte er gemäß der Quotenlogik nicht bleiben. Dass er neben dem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich als zweiter Mann die Fraktion führen durfte, hatte nur damit zu tun, dass er nach dem Rücktritt von Andrea Nahles, der er bis dahin effizient gedient hatte, für Kontinuität in der Fraktionsführung sorgen sollte.

Doch das wird nun korrigiert, am Montag wurde Katja Mast als Geschäftsführerin nominiert. Schneider erfuhr parallel dazu final, dass er den Posten im Kanzleramt erhält.

Schwesig intervenierte

Auch hier war das Geschlecht der entscheidende Faktor. Weil mit Karl Lauterbach ein Mann und keine der gehandelten Frauen das Gesundheitsministerium übernimmt und Hubertus Heil als Arbeitsminister gesetzt war, brauchte der designierte Kanzler Olaf Scholz auf dem für den Osten reservierten Posten eine Frau, um die von ihm versprochene Parität im Bundeskabinett halbwegs zu halten. Also benannte er die Brandenburger SPD-Bundesvize Klara Geywitz, mit der er sich einst erfolglos um den Parteivorsitz bewarb, als Bauministerin.

Wie aus Berlin zu hören ist, musste zwischenzeitlich die Schweriner Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hart intervenieren, damit Schneider überhaupt berücksichtigt wurde. Er übernimmt nun ein Amt, in dem er weniger Einfluss hat als als Manager der Fraktion – aber in dem er deutlich sichtbarer sein dürfte.

Wenig erfolgreiche Vorgänger

Der Ost-Beauftragte besitzt zwar wenig Gestaltungsmacht. Aber er wird vor allem medial als Stimme der sogenannten neuen Länder wahrgenommen. Und er kann, wenn er sich geschickt anstellt, an vielen Stellen für Ostdeutschland und andere strukturell Benachteiligte etwas herausholen: bei der Ansiedlung von Behörden und Forschungseinrichtungen, bei der Formulierung von Gesetzentwürfen, bei der Vergabe von Fördergeldern.

Aber mit dem Geschick ist das so eine Sache. Der Sozialdemokrat Rolf Schwanitz, der ab 1998 als Staatsminister im Kanzleramt amtierte, wurde vor allem belächelt, weshalb ab 2005 die Verkehrsminister Manfred Stolpe und Wolfgang Tiefensee (beide SPD) sowie Innenminister Thomas de Maizière (CDU) die Aufgabe mit übernahmen, womit das Amt erst recht zur Nebensächlichkeit verkam.

Hirtes Entlassung

Ab 2011 wurde der einstige Sachsen-Anhalter CDU-Ministerpräsident Christoph Bergner dann als Ostbeauftragter an das Innenministerium angedockt. Ab 2014 folgte die Thüringerin Iris Gleicke (SPD) als Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsressort, der wiederum der hiesige CDU-Abgeordnete Christian Hirte 2018 folgte – bis er im Februar 2020 wegen eines Gratulationstweets an den Instant-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) entlassen wurde. Seitdem amtierte CDU-Kollege Marco Wanderwitz.

Wirklich glücklich wirkte keiner der Amtsinhaber. Gleicke galt so wie Bergner als zu unauffällig, Hirte hingegen polarisierte und wurde dabei später sogar noch von Wanderwitz übertroffen. Ihre übersichtlichen Erfolge machten sich sowieso die Minister zu eigen.

Risiko – und Chance

Auch für Schneider besteht das Risiko, in Zeitlupe zu scheitern und sich in Interviews zu verquatschen. Für ihn spricht, dass er so vernetzt, erfahren und angesehen wie keiner seiner Vorgänger ist und dass er, so wie Schwanitz, in der Regierungszentrale und am Kabinettstisch sitzt. Insofern könnte der Posten dann doch das sein, was er bisher eher nicht war: eine Chance zum Gestalten".