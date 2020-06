Der AfD-Landessprecher Stefan Möller wollte für seine Partei in die Parlamentarische Kontrollkommission einziehen.

Thüringer Verfassungsschutz kontrollieren: AfD-Kandidaten scheitern

Zwei AfD-Kandidaten für die parlamentarische Kommission zur Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes sind erneut durchgefallen. Die beiden AfD-Abgeordneten Ringo Mühlmann und Stefan Möller verfehlten am Donnerstag im Landtag in Erfurt die erforderliche Mehrheit. Sie hatten bereits bei zwei Wahlen in den vergangenen Monaten nicht die nötigen Stimmen aus anderen Fraktionen erhalten. Beide kamen nun nur auf jeweils 29 Ja-Voten bei 86 abgegebenen Stimmen. Fünf Abgeordnete enthielten sich.

Der Wahl voraus ging ein Schlagabtausch darüber, ob Mühlmann und Möller geeignet sind, den Thüringer Verfassungsschutz zu kontrollieren. Der Innenpolitiker der Linken, Steffen Dittes, sprach ihnen das ab. Möller sagte, es könnte der Eindruck entstehen, die Wahl zur Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) könnte „parteipolitisch instrumentalisiert werden.“

