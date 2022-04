Ukraine-Krieg: Migrationsminister Adams will eigenes Landesamt für Flüchtlinge

Erfurt. Angesichts der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wagt Dirk Adams einen neuen Anlauf für ein Thüringer Landesamt für Migration. Die Finanzministerin bleibt skeptisch.

Als Reaktion auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Thüringen drängt Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) darauf, die Kompetenzen des Landes in diesem Bereich zu bündeln. „Wir haben jetzt schon zu viele zuständige Stellen beim Thema Geflüchtete insgesamt“, sagte er dieser Zeitung. „Mehrere Ministerien mischen mit, dazu das Landesverwaltungsamt.“ Deshalb bekräftige er jetzt seine Forderung nach einem neuen Landesamt für Migration, in dem die Aufgaben gebündelt würden. Dazu gehöre auch das große Erstaufnahmeheim in Suhl.

Laut Adams soll sich das Kabinett auf der geplanten Klausur Mitte Mai mit der Behördengründung befassen. „Ich hoffe auch angesichts der aktuellen Lage auf ein Ja durch die Landesregierung“, sagte er.

Fach- und Dienstaufsicht getrennt

Aktuell wird die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge vor allem vom Landesverwaltungsamt in Weimar koordiniert. Adams Ministerium beaufsichtigt die zuständigen Referate fachlich. Das Amt selbst aber untersteht Innenminister Georg Maier (SPD). Diese Trennung von Fach- und Dienstaufsicht hält Adams für „kontraproduktiv und ineffizient“.

So wie Maier zeigt sich auch Finanzministerin Heike Taubert (SPD) offen dafür, dass die entsprechenden Referate im Landesverwaltungsamt mit etwa 35 Mitarbeitern direkt dem Migrationsminister unterstellt werden. Allerdings lehnt sie ein eigenständiges Amt kategorisch ab.

Adams will 22 neue Stellen

„Es kann aus meiner Sicht keine zusätzliches Personal geben“, sagt Taubert dieser Zeitung. In Anbetracht der finanziellen Lage des Landes könne dies niemandem vermittelt werden. In einer ersten Kabinettsvorlage hatte Adams vorerst sieben neue Stellen verlangt; 15 weitere müssten später folgen.

In den vergangenen zwei Monaten sind bis zu 15.000 ukrainische Flüchtlinge in Thüringen eingetroffen. Parallel reisten jeden Monat Hunderte Migranten aus Krisengebieten wie dem Irak oder Syrien ein. Zuletzt stiegen die Zahlen an.