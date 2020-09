Erfurt. In Erfurt trifft sich am Wochenende ein rechtskonservatives Netzwerk, um sich um neue, andere Mehrheiten zu bemühen.

„Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“ in Erfurt

Vielleicht ist der Titel ja selbstironisch gemeint. Vielleicht aber auch nicht. Der Veranstalter, der Publizist Klaus Kelle, war für diese Zeitung nicht erreichbar, weder telefonisch noch per E-Mail. Fest steht wohl: Am Wochenende soll in Erfurt die „Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“ stattfinden.