Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Petition bekannter Thüringer für Koalition von Linke und CDU

In Thüringen haben führende Religionsvertreter, Kunstschaffende, Akademiker und andere prominente Persönlichkeiten Linke und CDU aufgefordert, gemeinsam das Land zu regieren. Es gehe darum, langwierige Aushandlungsprozesse zu vermeiden und Planungssicherheit für die Menschen und Unternehmen herzustellen, heißt es in einer Petition, die dieser Zeitung vorliegt. „Aus der Mitte der Gesellschaft heraus fordern wir deshalb die gewählten Vertreter der Thüringer CDU und auch der Linken dazu auf, die Mauern in ihren Köpfen einzureißen.“ Ziel müsse eine Linke-CDU-Koalition oder rot-rot-grüne Minderheitsregierung sein, die von der CDU toleriert werde.

Auch Thomas Thieme unter Unterzeichnern

Erstunterzeichner sind unter anderem der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, der Schauspieler Thomas Thieme sowie die Konzertmeister der Staatskapelle Weimar Ursula Dehler und Gernot Süßmuth. Ebenso auf der Liste stehen der ehemalige Eisschnelllauf-Bundestrainer Stephan Gneupel und der Leiter des Institutes für Strukturmechanik an der Bauhaus Universität Weimar, Tom Lahmer.

Nach ihrer Meinung ist drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall „ein Beharren auf überkommenen Vorurteilen und falsch verstandener Partei-Loyalität keine Lösung“. Vielmehr müsse es für eine Landes-CDU möglich sein, „mit einer Partei, die auf dem Boden der Demokratie steht, in Sondierungsgespräche“ zu gehen, heißt es in der Petition. Mit ihrem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sei die Linke in Thüringen „in der Mitte der Gesellschaft angekommen“ und habe sich „als unideologisch und im Sinne Thüringens zupackend und kompetent“ gezeigt.

Keine Mehrheiten im Landtag

Nach der Thüringer Landtagswahl am 27. Oktober verfügen weder die bisherige rot-rot-grüne Koalition noch eine mögliche CDU-geführte Regierung mit SPD, Grünen und FDP über eine Mehrheit im Landesparlament. Die CDU hat eine Koalition oder Zusammenarbeit mit der Linken kategorisch ausgeschlossen. Linke, SPD, Grüne wollen deshalb als neu legitimierte Minderheitsregierung weiterarbeiten und werben dafür um Unterstützung bei CDU und FDP. Eine Minderheitsregierung unter Führung der CDU lehnen Sozialdemokraten und Grüne ab.

Neuer Thüringer Landtag mit Aussicht auf mehr Macht