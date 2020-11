Wechsel bei Thüringer Verbänden

Personalwechsel an der Spitze von zwei Thüringer Institutionen zum 1. Dezember: Alexander Schneeberg, langjähriger Geschäftsführer der Landestierärztekammer, leitet künftig die Geschäfte des Thüringer Apothekenverbandes, der die Interessen von über 500 Apotheken im Land vertritt. „Schwerpunkt wird sein, die Chancen der rasch voranschreitenden Digitalisierung in der Arzneimittelversorgung für unsere Apotheken zu nutzen, etwa durch das eRezept, die elektronische Patientenakte und elektronische Medikationspläne. Ebenso wichtig ist aber die Stärkung der örtlichen Apotheken in ihrer unverzichtbaren Funktion für die qualifizierte Arzneimittelversorgung der Patienten, etwa durch weitere Dienstleistungen“, so Schneeberg.

Dessen Amt bei der Landestierärztekammer übernimmt am Dienstag Henning Neukötter, langjähriger Geschäftsführer der Landeszahnärztekammer. Der Jurist sieht als dringendste Aufgabe die weitere Umstrukturierung des Notdienstes an. „In über der Hälfte der Thüringer Landkreise wird der Tierarzt-Notdienst für Kleintiere bereits zentral vermittelt, bis Ende nächstes Jahres soll dieses System landesweit etabliert sein“, so Neukötter. Auch die Ausbildung sei ein wichtiges Thema seiner künftigen Arbeit.