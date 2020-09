Weniger Gäste besuchen während der Corona-Pandemie Thüringer Städte

Der Städtetourismus gehört seit Jahren zu den Wachstumsmotoren des Tourismus im Freistaat. Während der Corona-Pandemie hat sich vieles verändert: Jetzt ist es insbesondere der Städtetourismus, der die größten Einbußen zu verzeichnen hat. Das zeigt eine Analyse der Übernachtungszahlen aus diesem Jahr durch die Duale Hochschule Gera-Eisenach.

In den Monaten Januar bis Juni sind die Übernachtungszahlen in Erfurt, Weimar, Jena und Eisenach um insgesamt 56,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Für den Tourismus in ganz Thüringen lag der Einbruch der Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum dagegen bei „nur“ 45,8 Prozent.

Zunächst begann das Tourismusjahr hoffnungsvoll: In den Monaten Januar und Februar, also vor Ausbruch der Pandemie, stiegen die Übernachtungszahlen bei den vier Städten gegenüber dem Vorjahr noch um 8,5 Prozent (Januar) und 5,7 Prozent (Februar). In den Monaten März, April und Mai gingen die Übernachtungszahlen auf minus 66,5 Prozent (März), minus 96,2 Prozent (April) und minus 84,0 Prozent (Mai) zurück. Im Juni fehlten immer noch 55,8 Prozent der Übernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat.

Ausländische Gäste bleiben aus

Für Juli und August 2020 liegen noch keine verwertbaren statistischen Angaben zur Tourismusstatistik vor, erklärt Professor Gerhard Reiter. Es könne aber von einer weiteren Verbesserung der Übernachtungen für den Tourismus in Thüringen ausgegangen werden. Dass der Städtetourismus in Thüringen so schwer von der Corona-Krise getroffen wird, liegt auch am Ausbleiben von ausländischen Gästen. Im Juni lag das Minus noch immer bei 75,1 Prozent; bei den deutschen Gästen der Rückgang zu diesem Zeitpunkt bei 42,4 Prozent.

Gerade die ausländischen Gäste waren es aber, die den Städtetourismus in Thüringen belebten. „Die Corona-Krise wird den Tourismus in Thüringen noch lange beeinträchtigen“, lautet die Schlussfolgerung von Reiter.

