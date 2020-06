Hilferuf für staatliche Unterstützung. Bei der Night of Light in Gera soll in der Nacht zum Dienstag auch das Theater (Foto), rot illuminiert werden.

Erfurt. Bei der „Night of Light“ leuchten in der Nacht vom 22. bis 23. Juni in Thüringen viele Gebäude rot. Die Veranstaltungsbranche will ihre Notlage verdeutlichen.

Thüringer Veranstalter machen mit Aktion auf Notlage aufmerksam

Karat, Max Giesinger oder Revolverheld auf der Erfurter Messe: diese Auftritte waren Raritäten in den letzten Wochen. Kaum ein Bereich hat so unter der Corona-Pandemie gelitten wie die Veranstaltungsbranche. Sie ruht praktisch seit rund drei Monaten – zu den Ausnahmen zählte die Autokonzert-Reihe der Mediengruppe Thüringen. Und diese engagiert sich im Freistaat auch bei der Aktion „Night of Light“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit dieser will die Branche deutschlandweit auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen. Dabei sollen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni ab 22 Uhr verschiedenste Bauwerke mit rotem Licht illuminiert werden. Das passiert in 250 Städten, in Thüringen etwa in Arnstadt, Apolda, Erfurt, Gera, Jena und Weimar.

Allein in Erfurt werden 60 Objekte angestrahlt

Fast 500 Millionen Besucher strömen in Deutschland jährlich zu Konzerten, Volksfesten, Firmenfeiern und Messen. Diese können nach wie vor bis auf weiteres nicht oder nur unter erheblichen Auflagen stattfinden, Sicherheitsabstand und begrenzte Kapazität machen die Wirtschaftlichkeit oft unmöglich, Großveranstaltungen bleiben bis Ende Oktober untersagt. Viele Unternehmen haben ihre gesamten Auftragsbestände verloren, der Umsatzausfall liegt für 2020 teilweise bei 100 Prozent.

Als Ersatz gebe es zwar begrenzte staatliche Ausfallhilfe, „doch Kredite helfen nicht. Sie sorgen nur für zusätzliche Belastung“, so Thomas Günther. Der Geschäftsführer vom Kaisersaal zählt in der Landeshauptstadt zu den Organisatoren. Dort wollen sich allein rund 80 Unternehmen – unter anderem der Ticketshop, Spielstätten, Caterer, Agenturen, Künstler, Hotels, Bühnenbauer – beteiligen, mehr als 60 Objekte werden leuchten.

Mit „Night of Light“ wolle man Politik und Öffentlichkeit auf die Akutsituation hinweisen. Thomas Günther hofft, dass die Aktion ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell für die Rettung der Veranstaltungsbranche wird.

