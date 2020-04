Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wir trinken die Geister unter den Tisch

Kaum eine Diskussion wird so leidenschaftlich geführt wie die Diskussion über Fußball-Geisterspiele. Das ist verständlich, denn Millionen Menschen sind bekennende Fußballfans, und viele von ihnen finden Geisterspiele gruselig. Millionen Menschen mögen aber auch das Oktoberfest, das ebensowenig stattfinden kann wie die Fußballspiele. Leider diskutiert niemand über ein Geisteroktoberfest. Ähnlich den Geisterspielen könnte man sich im Fernsehen die gespenstische Atmosphäre eines Bierzelts angucken, in dem statt Menschen Geister sind, und sich – selbstverständlich in Dirndl oder Lederhose auf der Couch sitzend – eine Maß nach der anderen hinter die Binde kippen. Das darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst das gruseligste Geisteroktoberfest nicht so gruselig sein kann wie das Original.

(Zum Blog „Herr Bärsch erklärt“)