Zwischenruf: Wenn Björn Höcke reimt

Es ist egal, ob das nun Mark Twain gesagt hat oder nicht, jedenfalls gehört der Spruch zu den besseren Exemplaren aus der Aphorismus-Schublade für den täglichen Gebrauch. Er lautet: „Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich.“

Und weil es sich genauso auf dieser verrückten Welt verhält, darf ich es mir diese Woche ausnahmsweise sehr leicht machen und aus einem Buch zitieren, das ich vor einer Weile schrieb und das, unter anderem, die abenteuerliche Wahl von Christine Lieberknecht (CDU) zur Thüringer Ministerpräsidentin am 30. Oktober 2009 beschreibt.

„Im Plenarsaal des Landtages in Erfurt: Lieberknecht trägt eine weiße Bluse zum schwarzen Hosenanzug und sitzt in der ersten Reihe der CDU-Fraktion, zwischen Mike Mohring und Dieter Althaus. Sie benötigt das Ja von mindestens 45 der 88 Abgeordneten. CDU und SPD verfügen gemeinsam über 48 Stimmen. Das sind drei mehr als nötig.

Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) verliest mit brüchiger Stimme das Ergebnis des ersten Wahlgangs: 87 anwesende Abgeordnete, 87 abgegebene Stimmen, 86 gültig. Mit Ja votierten 44, mit Nein 39 Abgeordnete. Drei enthielten sich. Eine Stimme fehlt zur Mehrheit, mindestens vier Abgeordnete der Koalition stimmten nicht für Lieberknecht. Sind es enttäuschte Sozialdemokraten?

Ausgeschlossen ist dies nicht, doch die Fraktion ist von SPD-Fraktionschef Christoph Matschie handverlesen. Bleibt die CDU: [...] Wer Christine Lieberknecht als Ministerpräsidentin beschädigen oder gar ihre Karriere beenden will: Dies ist die vorerst letzte Gelegenheit. Der zweite Wahlgang. Das Ergebnis weicht nur unwesentlich vom ersten Versuch ab. 87 abgegebene Stimmen, eine ungültig, 38 Nein, vier Enthaltungen – und wieder nur 44 Ja.

Doch nun, im dritten Wahlgang, verändern sich die Regeln. In Artikel 70 der Thüringer Verfassung heißt es: ‚Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.‘ Das heißt: Das Ergebnis der ersten beiden Versuche würde reichen. [...] Das weiß Linke-Fraktionschef Ramelow, weshalb er sich spontan zur Gegenkandidatur entschließt. Damit generiert er Aufmerksamkeit und kann behaupten, Lieberknecht zum Sieg verholfen zu haben. Denn nun schließen sich nicht nur die Reihen der Koalition, auch die sieben FDP-Abgeordneten stimmen nun für die Ministerpräsidentin. 55 Ja-Stimmen: Das entspricht der Summe aller CDU-, SPD- und FDP-Abgeordneten.

Damit ist Christine Lieberknecht Ministerpräsidentin, allein das zählt an diesem Tag für sie. Die Art und Weise ihrer Wahl soll sie nicht stören. Also wissen Sie, das ist mir wirklich egal’, sagt sie.“

Nun, gut zehn Jahre später, will Bodo Ramelow, der seit fünf Jahren als Ministerpräsident amtiert, sich der Wiederwahl stellen. Das Problem: Mit der AfD sitzt eine sechste Partei im Parlament – und sie stellt die zweitgrößte Fraktion. Dies verhindert eine Regierung unter Führung der geschrumpften CDU, aber auch die bisherige rot-rot-grüne Mehrheit ist futsch.

Der Linke Ramelow will nun trotzdem eine Minderheitsregierung mit SPD und Grünen bilden. Dass es in den dritten Wahlgang geht, ist fast schon Gewissheit.

Doch weil sich Geschichte nicht wiederholt, sondern reimt, hat die CDU ihre Rechtsmeinung geändert. 2009 fand sie, dass „die meisten Stimmen“ die meisten Ja-Stimmen sind, ganz egal, ob mehr Abgeordnete mit Nein votieren. Jetzt meint sie, dass diese Nein-Stimmen ganz wichtig seien. Die Strategie ist ungefähr die: Wenn man Ramelow schon nicht verhindern kann, will man seine Legitimation maximal beschädigen.

Aber auch dies dürfte nicht funktionieren, da sich jetzt ausgerechnet AfD-Landeschef Björn Höcke seinen eigenen Reim auf den Ramelow von 2009 macht. Er will einen eigenen Kandidaten vorschicken, um in der geheimen Wahl ein paar CDU-Leute auf den ganz rechten Pfad zu locken.

Am Ende wäre wohl der Linke verfassungsgerichtsfest gewählt, derweil sich die AfD auf Kosten der Union profiliert hätte. Wie schrieb mein Kollege Elmar Otto in diesem Zusammenhang völlig zu Recht: Manche Dinge kann man sich nicht ausdenken.