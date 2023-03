93-jähriger Autofahrer verursacht Zusammenstoß in Altenburg

Altenburg. In Altenburg kam es am Dienstagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Pkw.

Am Dienstagmorgen kam es laut der Polizei in Altenburg an der Kreuzung Plantanstraße/Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 93-jähriger Fahrer missachtete die Vorfahrtsregel und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 35-Jährigen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die 92-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde jedoch leicht verletzt und musste nachfolgend medizinisch behandelt werden. Der Pkw der 35-Jährigen musste auf Grund des Schadens abgeschleppt werden.

