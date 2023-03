Kunstgeschichte Italiens in Altenburg

Eine Exkursion von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Forums Geschichte Italiens, das in Leipzig tagte, besuchte in Altenburg die Schlosskirche und das Lindenau-Museum und zeigte sich sehr beeindruckt.

Altenburg. Expertinnen und Experten besuchen im Rahmen einer Exkursion das Lindenau-Museum.

Unter dem Thema „Interreligiosität. Transformation des Sakralen in der Kunst und Kultur Italiens“ fand das diesjährige Forum Kunstgeschichte Italiens vom 15. bis zum 18. März 2023 in Leipzig statt. Im Rahmen einer Exkursion besuchte am vergangenen Samstag eine Gruppe von Fachleuten auch das Lindenau-Museum Altenburg. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.

Nach dem Empfang am Museumsgebäude an der Gabelentzstraße stand für die 13 Italienforscherinnen und -forscher auch ein Besuch der Altenburger Schlosskirche auf dem Programm. Dort wurde eine unter dem Einfluss italienischer Künstler stehende Seccomalerei (Technik der Wandmalerei) aus dem Jahr 1488 besichtigt.

Aktuelle Überlegungen zu Malereien wurden vorgestellt

Im Anschluss begab sich die Gruppe in die Kunstgasse 1, wo die Arbeiten und Vorhaben des Lindenau-Museums rund um die in der Sammlung befindlichen berühmten italienischen Tafelmalereien vorgestellt wurden. So wurden nicht nur Einblicke in die Überlegungen zur künftigen Präsentation der Malereien im Stammhaus des Museums präsentiert, sondern auch vier aufwendig restaurierte Tafelmalereien – darunter Werke von Andrea Vanni und Fra Angelico.

Zum Abschluss konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einen Eindruck von der derzeit im Aufbau befindlichen Online-Collection des Museums verschaffen.

Qualität der hauseigenen Sammlung bestätigt

Das rege Interesse von Expertinnen und Experten an den italienischen Renaissancemalereien des Lindenau-Museums bestätigt einmal mehr die Qualität der hauseigenen Sammlung. Als größtes Konvolut dieser Art nördlich der Alpen steht sie immer wieder im Fokus kunsthistorischer Forschungen.

Das Forum Kunstgeschichte Italiens ist eine regelmäßig stattfindende Fachtagung von Italienforscherinnen und -forschern. Sie dient der Beförderung des Austauschs der an Universitäten, Museen und Forschungsinstituten sowie freiberuflich tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die diesjährige achte Tagung fand in Leipzig statt und wurde vom Institut für Kunstgeschichte der Universität Leipzig organisiert.