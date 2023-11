Einsetzender Winter führt zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Saale-Orla-Kreis

Schleiz. Auf winterglatten Straßen ist es am Wochenende gleich zu mehreren Unfällen im Saale-Orla-Kreis gekommen.

Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 12.30 Uhr in Mittelpöllnitz einen Unfall verursacht. Er wollte nach Angaben der Polizei mit seinem Skoda von der Schulstraße in die Gartenstraße abbiegen.

Da er jedoch noch Sommerreifen montiert hatte, rutschte das Fahrzeug in eine Gartenmauer. Dabei entstanden etwa 2000 Euro Sachschaden am Pkw und 1000 Euro an der Gartenmauer. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Unfall auf glatter Fahrbahn bei Eliasbrunn

Am Freitag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mercedesfahrer von Oberlemnitz nach Eliasbrunn. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wollte er dem Straßenverlauf nach rechts folgen. Dies misslang auf der winterglatten Fahrbahn jedoch, sodass er in der Kurve geradeaus fuhr und mit einem Verkehrsschild kollidierte.

Dabei entstand ungefähr 1000 Euro Sachschaden am Fahrzeug und etwa 100 Euro am Verkehrsschild. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Hoher Sachschaden bei Unfall in Klettingshammer

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 2 Uhr auf der B90 von Zschachenmühle in Richtung Klettingshammer mit einer Leitplanke zusammengestoßen. Dabei wurde der Pkw nach Angaben der Polizei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro am Fahrzeug. An der Leitplanke wurden mehrere Felder beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Autofahrerin fährt in Neustadt in Straßengraben

Am Samstag gegen 6.45 Uhr fuhr eine 35-jährige Autofahrerin von Neustadt an der Orla in Richtung Lichtenau. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Da es aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Straßengraben herauskam, musste ein Abschleppdienst bestellt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Feuerwehr und Rettungsdienst rückten Samstagnacht zu einem Verkehrsunfall auf der A9 bei Schleiz (Saale-Orla-Kreis) aus. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Die Retter wurden über einen sogenannten eCall-Notruf gerufen. Dieses in immer mehr modernen Autos verbaute Kraftfahrzeugassistenzsystem setzt bei einem schweren Unfall automatisch einen Notruf an die 112 ab und setzt die Rettungskette in Gang. Foto: News5/Fricke

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Vor Ort eingetroffen, stellte sich die Lage für die Einsatzkräfte weniger dramatisch dar, als zuvor erwartet. Foto: News5/Fricke

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Ein BMW iX war von der Autobahn abgekommen und im Seitengraben zum Stehen gekommen. Foto: News5/Fricke

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Der Unfallfahrer trug lediglich leichte Verletzungen davon. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Foto: News5/Fricke

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Am Wagen entstand enormer Sachschaden. Foto: News5/Fricke

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Die Krux an der Sache: Der BMW war trotz der winterlichen Bedingungen mit Sommerreifen ausgestattet, wie vor Ort von der Polizei zu erfahren war. Foto: News5/Fricke

Fotos: BMW-Crash auf Sommerreifen auf der A9 bei Schleiz Bei einem Unfall auf der A9 ist ein Autofahrer verletzt worden. Der Sachschaden war enorm. Foto: News5/Fricke

Unfall bei Steinbrücken

Ebenfalls am Samstag ist bei einem Unfall auf der Landstraße von Neustadt an der Orla in Richtung Schleiz ein 82-jähriger Autofahrer in den Graben gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam er gegen 11.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.