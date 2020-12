Eichsfeld. Arbeitslosenquote im Landkreis Eichsfeld liegt bei 4,5 Prozent. 6000 Arbeitnehmer im November in Kurzarbeit.

Der Arbeitsmarkt in Nordthüringen zeigt sich in den vergangenen Monaten stabil. Zum vierten Mal in Folge sinkt die Zahl der Arbeitslosen. 8306 Arbeitslose wurden im Agenturbezirk Nordhausen Ende November bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern registriert. Das waren 117 weniger als im Oktober.