33 Türchen, 40.000 Lichter und viele großzügige Menschen

Der Advent ist die Zeit der Lichter und des Miteinanders. In der kleinen Eichsfeldgemeinde Röhrig oder Röhrchen, wie die 230 Einwohner ihr Dorf selbst liebevoll nennen, nimmt man das wörtlich. 40.000 Lichter zieren dort den Adventskalender, der damit der größte beleuchtete seiner Art in ganz Thüringen ist. Das Dorfgemeinschaftshaus hat sich in dieses grandiose Werk verwandelt. 23 Fenster und die Tür sind mit dem Datum versehen und ein echter Hingucker. Seit 2013 kommt so in Röhrchen eine besondere Adventsstimmung auf.

Und so war es auch am Samstag. In tausendfaches Licht getaucht, öffnete der kleine Weihnachtsmarkt seine Pforten vor der herrlichen Kulisse. Dicht gedrängt standen Jung und Alt beieinander und genossen das Ambiente. Für die Röhriger gibt es an diesem Tag aber nicht nur Glühwein, heiße Schokolade, Bratwurst und den Besuch des Nikolaus, der die Mädchen und Jungen beschenkt. Eng verbunden mit der Weihnachtsgeschichte und ihrer Botschaft kommt dem Adventskalender eine nicht alltägliche Aufgabe zu. Zwar verbirgt sich hinter jedem Türchen eine Überraschung, doch mit der hat es etwas auf sich.

Dieses Jahr kamen im Glanz von 40.000 Lichtern 6000 Euro für die Kinderkrebsstation der Uniklinik Göttingen zusammen. Foto: Sigrid Aschoff

Freude mit einem Türchen schenken

Vorab können die einzelnen Türchen gekauft werden – alle bis auf das mit der Nummer 24, wie Leander Birkl vom Sportverein erklärt. Die Geschenke, die sich dahinter verbergen, stellen Sponsoren aus dem Umland zur Verfügung. Und zwar sehr gern, wissen sie doch, dass der Erlös einem guten Zweck zu Gute kommt. „Das Geld möchten wir, wie bereits bei der Premiere im Jahr 2013, der Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Göttingen zukommen lassen“, sagt Birkl. Auch die Erlöse aus dem Bratwurst-, Glühwein- und Geschenkeverkauf fließen ein. In diesem Jahr hatte sich außerdem die Feuerwehr etwas ausgedacht und einen Kalender angefertigt. Dieses Geld ebenso wie das der Biker-Freunde gehen ebenfalls in den großen Spendentopf für die Kinderkrebsstation. Seit 2013 haben die Röhriger bereits 12.500 Euro gespendet.

Türchen 24 wird versteigert

Und weil die Hilfsbereitschaft so groß ist und die Bestücker der Türchen so spendabel sind, hatte der Adventskalender in diesem Jahr auch nicht wie üblich 24, sondern am Ende sogar 33 Türchen. Die Spannung vor dem Öffnen war bei den Kindern und Erwachsenen, die vorab schon schöne Stunden auf dem Weihnachtsmarkt verbracht hatten, förmlich zu spüren. Und dann war es an Leander Birkl, die gut gehüteten Geheimnisse zu lüften und die Preise zu verteilen.

Die Beschenkten freuten sich riesig. Da gab es unter anderem Gutscheine von einem Gasthaus, von einer Physiotherapie, einem Bekleidungsgeschäft, einem Büchergeschäft oder einem Bäcker und einer Fleischerei. Ein kleiner Junge konnte seine Angel derweil gleich mit nach Hause nehmen.

Es gab viel zum Stöbern. Foto: Sigrid Aschoff

Das Türchen mit der Nummer 24 wurde schließlich versteigert – für 680 Euro. Der glückliche Gewinner kann sich über ein Wohnzimmerkonzert mit Veit Walter freuen sowie über zwei Karten für das Konzert „Spiel der Zeit“ in Worbis. Am Ende kam am Samstag laut Leander Birkl die stattliche Summe von 6000 Euro zusammen, die als Scheck gleich an Professor Christof Kramm, den Leiter der Station, übergeben wurde und der sich wie Leander Birkl sehr über die große Spendenbereitschaft freute.