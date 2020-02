37. Walkenrieder Kreuzgangzkonzerte

Die 37. Walkenrieder Kreuzgangkonzerte spannen von Mai bis Juli und auch im Dezember einen Bogen zwischen internationaler Spitzenklasse, guter Unterhaltung und fantastischem Entertainment. Der zu Niedersachse gehörende Klosterort im Harz ist gar nicht weit weg vom Eichsfeld.

Der deutsche Chansonnier Tim Fischer macht am 15. Mai den Auftakt mit seinem Jubiläumsprogramm „Zeitlos“. Ein Best-of neuer Lieder und großer Hits erwartet die Zuhörer. Einen Tag später folgen die ElphCellisten, elf Cellisten der Elbphilharmonie, und präsentieren bekannte Werke in neuem Sound: Sie gastieren mit Filmmusiksuiten ebenso wie mit Werken von Brahms, Rheinberger und Sibelius.

Bläsersolisten des Gewandhausorchesters zu Leipzig konzertieren mit romantischen Serenaden von Dvorak, Hummel, Beethoven und Schubert am 22. Mai im Kreuzgang.

Am 5. Juni sorgen Uwaga! – ein außergewöhnliches Quartett von Musikern an Violine, Viola, Akkordeon und Kontrabass – für Spaß mit klassischer Musik. Das kabarettistische Ensemble hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer „Musik ohne Grenzen“ die Menschen zu begeistern. Vermischt werden Klassik, Jazz und Folklore mit Witz und Ironie zu einem genialen Konzertabend.

Aus New York kommen vier Sänger mit dem Programm „Gothic Polyphony“ nach Walkenried. Mit ihren klaren Stimmen und perfekten Harmonien füllen sie den gotischen Kreuzgang am 20. Juni mit Werken aus England und der spanischen Renaissance. Ebenfalls aus einer zeitlichen Distanz und doch ganz alltäglich präsent sprechen Märchen zu uns. Katharina Thalbach, eine der bekanntesten Charakterschauspielerinnen Deutschlands, wird am 27. Juni Grimms Märchen über starke Frauen lesen. Am 11. Juli musiziert das Staatsorchester Braunschweig mit Solotrompeter Martin Weller in Walkenried, geleitet von Gerd Schaller. Werke von Telemann und Romanino erklingen, ebenso „Eine kleine Nachtmusik“ von Mozart und die romantische C-Dur-Serenade von Tschaikowski. Am 17. Juli wirbeln die Zucchini Sistaz über die Bühne und präsentieren Schlager der 20er- bis 50er-Jahre mit ganz viel Swing und Humor. Das Programm des schrillen „gemüsikalischen“ Trios hat den Titel „Falsche Wimpern, echte Musik“ und entführt in die goldene Swing-Ära.

Ebenfalls eine rein weibliche Besetzung bietet am 26. Juli das Brass-Ensemble tenThing, gegründet und geleitet von der Star-Trompeterin Tine Thing Helseth aus Norwegen. Aus ihrem Repertoire geben sie Werke von Grieg, Beethoven, Gershwin, Bizet, Piazzolla und den Beatles zum Besten. In der Adventszeit erwartet die Besucher ein Konzert mit dem Ensemble London Brass am 7. Dezember. Schon fast 35 Jahre touren die Musiker um die Welt. Am 14. und 15. Dezember tritt der Moskauer Kathedralchor auf. Der Chor – einer der besten Russlands – verbindet die ursprüngliche Gläubigkeit mit altrussischen Weisen. Aufgrund der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren sind dieses Mal zwei Konzerte angesetzt. Am 19. Dezember liest das Schauspieler-Ehepaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel aus Charles Dickens‘ Weihnachtsgeschichte über die Bekehrung des geiziges Ebenezer Scrooge.

Den Abschluss der Kreuzgangkonzerte 2020 macht am 23. Dezember erneut das Ensemble Amarcord mit Weihnachtsliedern aus aller Welt. Weitere Informationen und Ticketbestellung online unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de oder telefonisch unter 05521 / 5610.

Programm:

15. Mai, 20 Uhr: Tim Fischer & Band

16. Mai, 20 Uhr: Elphcellisten

22. Mai, 20 Uhr:

Bläsersolisten aus Leipzig

5. Juni, 20 Uhr: Uwaga!

20. Juni, 20 Uhr:

New York Polyphony

27. Juni, 20 Uhr:

Katharina Thalbach

11. Juli, 20 Uhr:

Staatsorchester Braunschweig

17. Juli, 20 Uhr:

Zucchini Sistaz

26. Juli, 20 Uhr: tenTHING

7. Dezember, 20 Uhr: London Brass

14. Dezember, 20 Uhr:

Moskauer Kathedralchor

15. Dezember, 20 Uhr:

Moskauer Kathedralchor

19. Dezember, 20 Uhr: Andrea Sawatzki und Christian Berkel

23. Dezember, 16 Uhr:

Amarcord mit Weihnachtsliedern aus aller Welt