Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

52-Jähriger bei Unfall im Landkreis Eichsfeld schwer verletzt

Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Eichsfeld in einer Linkskurve mit einem Baum kollidiert und schwer verletzt worden.

Der Mann war am Montagabend von Beberstedt in Richtung Silberhausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Weitere Blaulichtmeldungen:

Ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Gotha