62.000 LED-Lichter über Worbis

Zwei LED-Weihnachtsbäume auf der Alten Polizei in Worbis.

Worbis. An der Worbiser Hauptkreuzung leuchten zwei ganz besondere Weihnachtsbäume.

Auf dem Gebäude der alten Polizei an der Worbiser Hauptkreuzung leuchten nun zwei ganz besondere Weihnachtsbäume. Sie sind jeweils 9,80 Meter hoch. An jedem sind 31.000 LED-Lichter verbaut. Entworfen und selbst gebaut wurden sie von Gregor Klingebiel und Steffen Schulte. „Man kann sie fast von jedem Punkt im kompletten Eichsfelder Kessel erkennen“, erzählt Johannes Fischer, der beim Aufbauen half. Solch einen Baum selbst zu bauen, sei zudem recht einfach: Einfach ein Aluminium Gerüst mit ganz vielen Bindfäden bespannen, an die die Lichterketten mit Kabelbindern befestigt werden. Und sie können wieder benutzt werden.