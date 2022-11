65-Jährige aus Eschwege seit Tagen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Eschwege. Der Fall einer Vermissten aus Eschwege bleibt weiter rätselhaft. Die Polizei hat bislang nur das Auto und die Handtasche der Frau gefunden, die dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Seit Montagmorgen wird die 65-jährige Ingrid L. aus Eschwege vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau gegen 7.30 Uhr ihre Wohnung verlassen und hätte sich anschließend auf den Weg zur Arbeit begeben müssen. An ihrer Arbeitsstelle war sie dann aber nicht erschienen, so dass der Arbeitgeber im Laufe des Vormittags die Angehörigen verständigte, die sie daraufhin als vermisst meldeten.

Nach ersten Fahndungsmaßnahmen fand die Polizei am Montagnachmittag das Auto der Vermissten, einen grauen VW Jetta, am Eschweger Stadtbahnhof. Am Dienstag wurde dann die Handtasche der Frau in Bebra-Solz gefunden. Eine Fußgängerin habe die Tasche in der Verlängerung eines Waldweges (Berliner Ring) gegen 15.15 Uhr entdeckt. Anhand darin aufgefundener Dokumente und weiterer Utensilien konnte die Handtasche zweifelsfrei der vermissten Ingrid L. zugeordnet werden.

Die 65-Jährige leide an einer Erkrankung, weshalb sie regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist. Die Art der Erkrankung habe bereits vor einigen Jahren zu einem ähnlichen Verhalten mit einem damaligen abrupten Verlassen ihres Lebensumfeldes geführt, so die Polizei. Seinerzeit hatte sich die Vermisste dann später weit abseits ihres gewohnten Lebensumfeldes selbständig und freiwillig in ärztliche Behandlung begeben. Die ermittelnden Beamten gehen aktuell davon aus, dass ein akuter Krankheitsschub, eventuell in Verbindung mit dem Aussetzen von Medikamenten, nun wieder zu einem ähnlichen Zustand geführt hat. Eine hilflose Lage und auch eine Eigengefährdung der auf Medikamente angewiesenen Frau könnten derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Die Polizei Eschwege bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 65-Jährigen und erhofft sich Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschwege unter der Telefonnummer 05651/925-0 entgegen, darüber hinaus auch jede andere Polizeidienststelle.