Heiligenstadt. Viele hundert Weihnachtsbäume sammelten die Jugendfeuerwehr Heiligenstadt und die Pfadfinder der Gemeinde St. Aegidien in Heiligenstadt ein.

Abholservice für stacheliges Grün in Heiligenstadt

Viele hundert Weihnachtsbäume wurden von Jugendfeuerwehr und Pfadfindern der Gemeinde St. Aegidien in Heiligenstadt eingesammelt. Die vielen Bäume sammelten die Fußtrupps an prominenten Stellen, von wo aus Helfer der Einsatzabteilung sowie des THW sie mit vier Lkw und zwei Kleintransportern abholten. Sie sollen das traditionelle Osterfeuer nähren. Den Service boten die fleißigen Sammler kostenfrei an. Für die Mühen zeigten sich allerdings viele Bürger mit einer kleinen Spende dankbar. Das Geld kommt der Jugendarbeit zugute. Damit die Kraft nicht ausging, sponserte die Fleischerei Klöppner zahlreiche geschmierte Brötchen. Nach etwa sechs Stunden kehrten die letzten Kinder wieder auf der Feuerwache ein – sichtlich erschöpft, jedoch zufrieden mit einer erfolgreichen Weihnachtsbaumaktion.