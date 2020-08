Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abkühlung im grünen Getreidefeld

Jörg Föllmer aus Mengelrode hat keine Kosten und Mühen gescheut, um an unserem Sommer-Fotowettbewerb teilzunehmen. In einer mit Wasser gefüllten, alten Zinkbadewanne genoss er die Sonnenstrahlen in einem Getreidefeld. Mit einer Drohne hat er sich selbst fotografiert. Wenn auch Sie an unserem Wettbewerb teilnehmen möchten, senden Sie uns ein Foto, welches den Urlaub im Landkreis Eichsfeld zeigt, in einer Größe von einem Megabyte an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de oder heiligenstadt@tlz.de. Bitte vergessen Sie Ihre Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen nicht und beschreiben Sie, wo und unter welchen Umständen das Foto entstand und was die dargestellte Situation oder Landschaft für Sie bedeutet.