AC/DC-Show in der Fabrik

In der Musikkneipe Fabrik ist am Samstag, 16. November, die Band „The Jailbreakers“ mit ihrem Programm „The early years of AC/DC“ zu Gast. Einlass ist ab 20 Uhr, Konzertbeginn um 21.15 Uhr. Vorverkaufskarten gibt es direkt in der Fabrik. „The Jailbreakers“ aus Halle liefern eine authentische, energiegeladene und schweißtreibende AC/DC-Show ab, so dass man den Unterschied zum Original nicht mehr wahrnimmt. Seit über 20 Jahren in fast 1000 Auftritten haben sie Zehntausende von Fans deutschlandweit und über die Grenzen hinaus mit ihrer Performance jedes Mal aufs Neue überzeugt. In mehr als 100 Minuten machen sie Ekstase mit allem Drum und Dran aus der legendären „Bon-Scott-Ära“ der Australier.