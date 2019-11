Adventliche Seniorenwoche in Heiligenstadt

Das Seelsorgeamt bietet vom 2. bis 5. Dezember unter dem Motto „Kündet allen in der Not“ eine adventliche Seniorenwoche im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus an. Wenn die ersten Adventslieder gesungen werden, beginnt die Seele zu klingen. Viele Lieder drücken adventliche Haltungen aus: Sehnsucht, Hoffnung, Zuversicht. Das Lied „Kündet allen in der Not“ ist voll von biblischen Motiven und zeugt von der Hoffnung auf das Licht, das der Welt einen neuen Schein geben wird.

Anmeldungen unter Telefon 03606/667 409 oder per E-Mail an die Adresse erwachsenenseelsorge@mch-heiligenstadt.de