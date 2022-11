Adventsleuchten und Krippenschauen im Landkreis Eichsfeld

Auch im Barockgarten in Heiligenstadt steht in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsbaum.

Eichsfeld. Im Eichsfeld gibt es an den kommenden Wochenenden für alle Generationen viel zu erleben.

In unserer heutigen zweiten Übersicht haben wir die Termine der Weihnachtsmärkte an den kommenden Adventswochenenden zusammengestellt.

Heiligenstadt

Der Heiligenstädter Weihnachtsmarkt lädt vom 1. bis 23. Dezember ein. Ein Programm gibt es am 2. und 3. Adventswochenende. Die Bastelstube im Alten Rathaus öffnet am 7. und 14. Dezember ab 15 Uhr. Märchenerzählungen im Ratskeller im Rathaus gibt es am 4. und 11. Dezember, 15.30 bis 17.30 Uhr. Die Eisenbahnausstellung ist am 3., 4., 10. und 11. Dezember, 14 bis 19 Uhr, im Ratskeller zu sehen. Zum Open-Air-Adventskino im Barockgarten wird am 2. und 3. Adventswochenende eingeladen, Die Heimensteiner Krippenausstellung in der Kirche auf dem Klausberg gibt es am 2. und 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr, die im Eichsfeldmuseum aus der Sammlung Vogeley vom 26. November bis 29. Januar.

Ershausen

Zum Ershäuser Weihnachtsmarkt wird am Sonntag, 4. Dezember, eingeladen. Um 15 Uhr steht ein Chorkonzert in der Kirche an, und ab 16 Uhr ist der Markt auf dem Anger.

Worbis

Die Worbiser haben einen dreitägigen Markt. Freitag, 2. Dezember, ist er von 18 bis 23 Uhr offen. Zur Eröffnung spielen die Alte-Burg-Musikanten. Die Weihnachtskerze wird entzündet. Danach gibt es Musik mit „Einfach Zwei“. Am 3. Dezember, läuft der Markt von 15 bis 23 Uhr. Das Programm gestalten Kindergärten, Grundschule und Gymnasium. Der IFA-Weihnachtstruck und der Weihnachtsmann kommen. Ab 20 Uhr spielt „Raise up“. Am Sonntag, 4. Dezember, geht es von 14 bis 19 Uhr weiter, unter anderem mit der Akkordeonmusik aus Breitenworbis, Weihnachtstruck und Weihnachtsmann. Ab 16 Uhr spielt „Paula & Sons“. An allen drei Tagen sind das Weihnachtsschlittengespann, die lebensgroße Krippe und Kinderkarussells da.

Neuendorf

Der Neuendorfer Carnevalsverein lädt zum Weihnachtsmarkt am Samstag, 3. Dezember, ein. Los geht es rund um die Kirche um 15 Uhr. 15.30 Uhr dürfen sich die Kinder auf eine Wunschzettelstunde mit dem Christkind und kleine Überraschungen freuen. Ein Adventssingen mit dem Männergesangverein gibt es um 16 Uhr. Für Speis‘ Trank und eine Bastelstraße ist gesorgt.

Küllstedt

Am Sonntag, 11. Dezember, findet in Küllstedt der Adventsmarkt statt. Beginnend mit dem Hochamt um 10.30 Uhr, danach werden gegen 11.30 Uhr die Hauskrippenausstellung und der Adventsmarkt vor der Heimatstube bei der Kirche bis 17 Uhr geöffnet sein.

Ascherode

Auch der Ascheröder Carneval-Verein freut sich auf Gäste zum Weihnachtsmarkt am Sonntag, 11. Dezember, ab 14 Uhr im „Katzenloch“. Der Weg ist ausgeschildert. Neben Kulinarischem können die Kinder am Lagerfeuer kostenlos Stockbrot backen und sich auf den Nikolaus freuen, der Geschenke bereit hält. Das Duo „The Scruffy Mutts“ unterhält mit bekannten Hits auf ungewöhnliche Art.

Leinefelde

Budenzauber in der Leinefelder Altstadt gibt es am Samstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr. Dann spielt „Stromfrei“. Am Sonntag, 18. Dezember, ab 13 Uhr wartet das Team Budenzauber mit Kinderliedermacher Mathi, Weihnachtsmusik und den Alte Burg Musikanten An der Tränke auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Heuthen

Der Förderverein St. Nikolaus feiert Jubiläum und lädt für Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr, zum Adventsleuchten auf den Pfarrhof mit Glühwein, Stockbrot und mehr ein. Sonntag, 4. Dezember, 14 Uhr, ist Patronatsfest-Festmesse. Ab 15 Uhr gibt es eine Kaffeetafel, 16 Uhr Adventsliedersingen mit den Hockelrainmusikanten. Zum Ausklang gibt es unter anderen einen Basteltisch für Kinder. Vom 27. November bis 6. Januar können Krippen im Torbogen bestaunt werden. Dazu ist der Pfarrhof täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet, frei zugänglich.

Epschenrode

In Epschenrode gibt es am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr ein Konzert mit „A’N’T“ in der Kirche. Bereits um 14 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt rund um die Kirche. Die Kirchengemeinde und der Verein „Epschenrode erleben“ laden ein.

Kaltohmfeld

Nicht vor, sondern nach dem Fest findet der Weihnachtsmarkt in Kaltohmfeld statt, und zwar am Mittwoch, 28. Dezember, vor und im Eichsfeld Saloon. Los geht es um 15 Uhr. Höhepunkte sind das Stockbrot für die Kinder und die Ausstellung der Worbiser Landfrauen.

Bonda-Ranch Worbis

Zum ersten Ranch-Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 16. Dezember, und Samstag, 17. Dezember, ab 14 Uhr auf die Bonda-Ranch in Worbis eingeladen. Nach dem Markttreiben gibt es ab 19 Uhr eine Abendshow mit Ostwind-Star Kenzie Dysli und ihren Pferden sowie weitere Darbietungen. Für die Abendveranstaltung ist eine Kartenreservierung im Internet unter www.bonda-ranch.de erforderlich.

Hohengandern

Die Feuerwehr von Hohengandern wartet mit einem Weihnachtsmarkt am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr vor dem Gerätehaus auf, neben Kulinarischem werden Weihnachtsbäume verkauft. Es erklingt vorweihnachtliche Blasmusik, und der Nikolaus ist zu Besuch.

Kloster Anrode

Im Kloster Anrode laden die Bickenrieder Vereine und der Förderkreis des Klosters am Sonntag, 11. Dezember, ab 11.30 Uhr zum Weihnachtsmarkt. Neben einem musikalischen Programm wird eine Bilderausstellung im Herrenhaus und eine Krippenausstellung im ehemaligen Kuhstall gezeigt. Unter anderem wird auch ein Kinderkino im Klosterkeller angeboten.

Birkungen

Die Birkunger Vereine laden für Samstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den geschmückten Pfarrhof und den Kirchplatz ein. Nach dem Auftritt des Kindergartens folgt um 15.30 Uhr der Besuch von Bischof Nikolaus mit Bescherung auf der Pfarrhaustreppe. Um 17 Uhr steht ein Konzert des Thüringer Polizeimusikkorps in der Kirche an. Um 18 Uhr wird das weihnachtliche Markttreiben fortgesetzt.

Breitenbach

Zum 12. Weihnachtsmarkt wird für Sonntag, 18. Dezember, ab 14 Uhr rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Breitenbach eingeladen. Es gibt ein buntes Programm mit Trompetenspiel, Weihnachtsliedern vom Kinderchor, eine große Eisenbahnausstellung, Live-Musik und einen Diavortrag über die Ereignisse im Ort von 2019 bis 2022. Der Weihnachtsmann kommt. Eine Sandmalerin gestaltet adventliche Bilder.