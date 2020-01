Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktion von Mitarbeitern in Haynrode: Cent-Beträge werden zu großer Spende

Über eine Spende von 5800 Euro kann sich das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland freuen. Die Summe wurde durch eine Aktion der Firma Gestamp Griwe Haynrode GmbH erzielt, bei der die Mitarbeiter auf die Auszahlung der Centbeträge ihres Lohnes verzichten. Zusätzlich wurde der Betrag von der Firmenleitung verdoppelt.

Wiederholt mit Herzblit für die gute Sache

Die Frauen und Männer setzen sich damit zum wiederholten Male mit viel Herzblut für die gute Sache ein. In dem Engagement sehe man eine langfristige Partnerschaft mit dem Kinder- und Jugendhospiz. Teile der Belegschaft seien bereits in Tambach-Dietharz vor Ort gewesen, konnten sich anschauen, was ihr Geld bewirken könne, so der Betriebsratsvorsitzende Andreas Zappe.

Der 500-köpfigen Belegschaft war die Möglichkeit aufgezeigt worden, die Centbeträge bei der Auszahlung des monatlichen Nettolohns direkt in eine Spende umzuwandeln. Die Akzeptanz ist groß.

„Dieser Einsatz ist einfach fantastisch“

„Wir freuen uns von Herzen über die wertvolle Initiative des Betriebsrates und des Teams ‚Betriebliches Gesundheitsmanagement‘ sowie der Unternehmensleitung. Dieser Einsatz ist einfach fantastisch“, so Stephan Masch, verantwortlich für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit des Hospizes, der an Zappe und Werkleiter Mick Wabbals die offizielle Förder-Urkunde übergab.