Altbischof Joachim Wanke begeht Jubiläum

40 Jahre ist es am Donnerstag dieser Woche her, dass Joachim Wanke die Bischofsweihe empfing. Coronabedingt wird sich die Jubiläumsfeier an diesem Tag auf ein Pontifikalamt, das um 18 Uhr im Erfurter Mariendom gefeiert wird, beschränken, teilt Bistumssprecher Peter Weidemann mit. Wankes Nachfolger, Bischof Ulrich Neymeyr, hält die Predigt und hat gleich zweifachen Grund, um zu gratulieren, denn Reinhard Hauke ist an dem Tag seit nunmehr 15 Jahren Weihbischof. Er feiert den Gottesdienst mit.

Die Eichsfelder kennen Joachim Wanke gut und schätzen ihn. Sie begegneten ihm bei verschiedensten Anlässen, zu Grundsteinlegungen und Einweihungen, bei den Männerwallfahrten im Klüschen Hagis oder der Frauenwallfahrt in Dingelstädt, wo er von 1966 bis 1969 auch Kaplan war. Erstmals als Bischof war er im Dezember 1980 zu einem Treffen mit Eltern von Priestern in Heiligenstadt. Und er spendete vielen jungen Christen in der Region in den Jahren das Sakrament der Firmung. Immer, wenn der Bischof gefragt war, war er da.

1980 von Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof ernannt, trat er am 17. Januar 1981 die Nachfolge des verstorbenen Bischofs Hugo Aufderbeck an, der als Apostolischer Administrator das Bischöfliche Amt Erfurt-Meiningen geleitet hatte, eine kirchliche Rechtskonstruktion unter den Bedingungen der DDR. Bis dahin, so der Bistumssprecher, habe er als Priester und Professor für Neues Testament in Erfurt gewirkt. Als der Papst 1994, knapp vier Jahre nach der Deutschen Einheit, das Bischöfliche Amt zum Bistum Erfurt erhob, ernannte er zugleich Joachim Wanke als ersten Bischof. Dieses Amt hatte der heute 79-Jährige bis 1. Oktober 2012 inne. An dem Tag ging der Bischof aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand.

Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wurde der Mainzer Weihbischof Ulrich Neymeyr. Wanke, so Neymeyr, habe wichtige pastorale Impulse für die katholische Kirche in Deutschland geliefert. Und er ergänzt: „Seit ich im Bistum Erfurt bin, weiß ich seine große Leistung zu schätzen: Er hat die katholische Kirche geführt in der Zeit der Repression durch die SED-Diktatur, in der aufwühlenden Zeit der friedliche Revolution und in den großen Veränderungen, die die Wiedervereinigung für die Menschen mit sich brachten.“

Schon zu DDR-Zeiten, so der Bistumssprecher, habe Wanke bewegt, wie Christen in einer weitgehend nichtchristlichen Umgebung leben und wie sie das Evangelium den Menschen dennoch weitersagen können. Eine einladende und auskunftsfähige Kirche werden, dazu ermunterte Wanke immer wieder die Katholiken. Denn, so zeigte er sich überzeugt, „die Menschen werden nicht als Atheisten geboren“, und als Atheist bewusst zu leben sei auch nicht einfach angesichts der immer noch drängenden Fragen der Menschheit nach ihrem Woher und Wohin. „Christen können Antwort geben und sie wissen, dass unser Leben 80 Jahre und dann eine Ewigkeit dauern kann“, machte der Bischof Lebens- und Bekennermut.

Innerhalb der wiedervereinigten Deutschen Bischofskonferenz war Wanke Mitglied der Pastoralkommission, die er von 1998 bis 2010 als Vorsitzender leitete, sowie der Ökumene-Kommission. Die gelebte und bezeugte Verbundenheit der christlichen Kirchen und besonders der ökumenische Prozess, der auf die Einheit der geteilten Christenheit ziele, seien für ihn immer ein Herzensanliegen gewesen.

Seinen Ruhestand, so der Bistumssprecher, verbringe der Altbischof in Erfurt, unweit des Domes. Wenn es die Kräfte erlaubten, folge er gerne noch Einladungen zu theologischen und geistlichen Vorträgen. Nächstes Jahr wird Joachim Wanke 80 Jahre alt.

Die Teilnehmerzahl beim Pontifikalamt am Donnerstag ist wegen der Pandemie begrenzt. Anmeldungen unter Tel. 0361/6461265. Das Pontifikalamt wird auch auf www.dom-erfurt.de im Live-Stream übertragen.