Bornhagen BornhagenIn der Nacht zum Donnerstag gegen 0.45 Uhr zündelten Unbekannte an mehreren Stellen einer ehemaligen landwirtschaftlichen Lagerhalle im Bornhagener Bauernweg. Beim Versuch, eine Jalousie anzuzünden, wurde diese beschädigt. Der Schaden beträgt ...

An Lagerhalle gezündelt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An Lagerhalle gezündelt

In der Nacht zum Donnerstag gegen 0.45 Uhr zündelten Unbekannte an mehreren Stellen einer ehemaligen landwirtschaftlichen Lagerhalle im Bornhagener Bauernweg. Beim Versuch, eine Jalousie anzuzünden, wurde diese beschädigt. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Lagerhalle bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.