Arbeiten am Steinernen Haus gehen weiter

Die Arbeiten am Steinernen Haus, das ehemalige Herrenhaus des Mittelhofes des Adelsgeschlechts von Bültzingslöwen, gehen weiter. In diesem Jahr wurde die Ostfassade des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes verputzt. Ende September begannen die Mitarbeiter der Firma Mühlhäuser Denkmalpflege mit den Arbeiten, die in der vergangenen Woche abgeschlossen wurden.

Aber nicht nur an der Außenfassade tut sich etwas, denn die Gemeinde hat Pläne mit dem jahrelang leerstehenden Objekt. „Geplant ist eine Räumlichkeit für 60 Personen für Familienfeiern“, sagt Andreas Heiroth (CDU), Bürgermeister der Gemeinde. Zudem entstehen neue Räumlichkeiten für die Gemeinde. So soll es nach Fertigstellung ein Archiv und Lagerraum geben. Auch das Bürgermeisteramt soll in das Gebäude einziehen. Im unteren Geschoss haben bereits der Feuerwehrverein und der Geflügelverein des Ortes Lagerräume bezogen.

Das Projekt wird sich noch über Jahre erstrecken

Das Projekt ist auf mehrere Jahre angelegt, da durch die Gemeindearbeiter viele Eigenleistungen eingebracht werden. Erste Fortschritte der Arbeiten sind im Obergeschoss zu erkennen. Hier wurde die Decke gedämmt und mit Gipskartonplatten begradigt. Aber es gibt weiterhin viel zu tun im imposanten Langhaus in der Siedlerstraße. Daher werde das Projekt auch noch einige Jahre dauern.

An der Westfassade werden in den nächsten Tagen vorbereitende Arbeiten durch die Gemeindearbeiter ausgeführt, damit diese bald verputzt werden kann. Einen genauen Termin konnte Andreas Heiroth noch nicht nennen, da alles davon abhängt, wie die finanzielle Kassenlage in der Gemeinde nach der Corona-Krise und wie hoch die Möglichkeit einer Förderung ist. Alle anderen drei Fassaden des Gebäudes sind bereits in den vergangenen Jahren verputzt worden.

Dieses Jahr sind laut Bürgermeister mit Fördermitteln rund 100.000 Euro in das denkmalgeschützte Gebäude investiert worden.