Breitenworbis. Eichsfelder Sportler laden zu einem Turnier ein. Mit der Versteigerung eines Trikots vom Tischtennis-Bundesligisten Post Mühlhausen sammeln sie eine Spende für die Hochwasseropfer in Windehausen.

Bruno Kramer ist ein wenig stolz auf die Breitenworbiser Tischtennisgemeinde. Zum einen kommen seit 29 Jahren viele Zuschauer und auch Sportler in die Halle zum traditionellen Sponsorenturnier für Nichtaktive. „Bei der Organisation werde ich von vielen fleißigen Helfern unterstützt“, sagt Kramer. Und wie in jedem Jahr zuvor wurde auch in diesem für den guten Zweck gesammelt.