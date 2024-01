Eichsfeld. Die Planungen für einen großen Autokorso durch den Landkreis Eichsfeld am Montag laufen derzeit in sozialen Netzwerken. Das ist bisher bekannt:

Während am Montag, 15. Januar, ein Großteil der Landwirte in Berlin bei einer großen Kundgebung demonstrieren werden, wird es im Landkreis Eichsfeld nach Informationen dieser Zeitung auch zu einigen Protestaktionen kommen. Neben den bereits angemeldeten Blockaden der Kreisel und Zufahrtsstraßen ab 5 Uhr am Montag in Heiligenstadt sowie der Sperrung der Hauptkreuzung in Leinefelde und Uder, soll es auch einen großen Autokorso durch den Kreis geben.