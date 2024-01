Eichsfeld. Die Mitgliederversammlung verläuft nicht ohne kleine Nebengeräusche. Ein vorgeschlagener Kandidat tritt aus einem bestimmten Grund dann doch nicht an. Der Bürgermeister von Leinefelde-Worbis, Christian Zwingmann, steht mit auf der CDU-Kandidatenliste für den Eichsfelder Kreistag.

46 Kandidatenvorschläge präsentierte der CDU-KreisvorsitzendeThadäus König den über 140 angereisten Parteimitgliedern am Samstag in der Niederorschler Lindenhalle. Am Ende blieb ein Platz leer. Der Grund: Der Leinefelder Harald Laufer, der von der Seniorenunion für die Kandidatenliste zur Wahl des Eichsfelder Kreistages vorgeschlagen wurde, zog seine Kandidatur zurück.