Heiligenstadt. Die Mitglieder der Heiligenstädter Jugendfeuerwehr und Pfadfinder sind in der Kurstadt unterwegs. Sie sammeln die Weihnachtsbäume ein.

Am Samstag machten sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und die Pfadfinder des Stammes St. Aegidien auf den Weg, um die ausgedienten Weihnachtsbäume in Heiligenstadt einzusammeln. Dabei liefen sie in den rund 330 Straßen Heiligenstadts von Haus zu Haus.

Tatkräftig unterstützten die Mitglieder der Einsatzabteilung der Heiligenstädter Feuerwehr die Jugendfeuerwehr beim Sammeln und Abtransportieren der mehr als 1000 Weihnachtsbäume. Die Firma Falk Wedekind stellte erneut kostenfrei zwei Container an zentralen Stellen zur Verfügung. Viele Heiligenstädter belohnten die Mühe mit einer Spende und unterstützen so die Jugendarbeit der Feuerwehr.

red