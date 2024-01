Struth. Etwa 500 Gäste feiern zu Techno-Beats von acht DJs aus der Eichsfelder Region. „Affenjäger“ und „Flying Hirsch“ sind die Cocktail-Specials.

Gleich acht DJs aus der Eichsfelder Region verwöhnten am Samstag ihre etwa 500 Gäste auf der Jägermeister-Party in der Struther Eventhalle mit fetter Techno-, House-, Hardstyle- und Drum & Bass-Musik bis Sonntagmorgen um vier Uhr. LEDs, bewegte Lichter, Nebelmaschinen und die gesamte Tontechnik stellte Tobias Henning vom Kirmesverein zur Verfügung. Als DJ NAIC machte der 32-jährige Struther am Samstagabend auch den Anfang unter den Künstlern. Es folgten Just’n June, das ist der Wendehäuser Justin Degenhardt, die Diedorfer Jonathan Schröter und Paul Mehler alias DJ Tjuden und DJ Paul Prime, die Kefferhäuser Pascal (DJ Pisca de Ponte) und Aaron Löffelholz, der einzige DJ des Abends, der mit Klarnamen auftrat.