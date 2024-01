Leinefelde. In Leinefelde gibt es Probleme mit einigen Containerstandorten für Papier, Altglas und Gelbe Säcke. Die Suche nach einer Lösung gestaltet sich schwierig.

Das Problem gibt es der Leinestadt schon seit einigen Jahren. Immer wieder sind Containerstandorte völlig zugemüllt. Dabei handelt es sich vor allem um die Standorte, an denen Altglas, Papier und Gelbe Säcke entsorgt werden können. Am Dienstag war dies auch zum wiederholten Male Thema in der Leinefelder Ortsteilratssitzung.