Bernterode bei Worbis. Die Südharz Kali GmbH stellt am Dienstag erste Pläne für das Bergwerk im Landkreis Eichsfeld vor. In Bernterode bei Breitenworbis soll auch die Produktionsstätte entstehen. Riesige Gebäude sind nötig.

Es wird eine Industrieansiedlung, wie es sie seit dem Errichten der Baumwollspinnerei in Leinefelde und vom Deunaer Zementwerk nicht mehr im Eichsfeld gegeben hat. Dafür müssen die Pläne der Südharz Kali GmbH, die den Abbau von Kalisalz in der Region wiederbeleben möchte, in den Genehmigungsverfahren positiv für den favorisierten Standort Bernterode beschieden werden. Derzeit läuft das Raumverträglichkeitsverfahren mit der Beteiligung der Öffentlichkeit. Behörden, Verbände, Gemeinden, Naturschützer aber auch Bürger können Stellung zum Projekt beziehen.